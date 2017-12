Após volta das atividades, centro de Vitória registra grandes filas

VITÓRIA - Com a presença de poucos policiais militares e em pontos isolados da região central, o comércio de Vitória funciona normalmente nesta segunda-feira, 13, que marca o 10.° dia de paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo. Bancos e casas lotéricas registram grandes filas. A central de distribuição de remédios do Sistema Único de Saúde (SUS), que funciona com hora marcada, também contava com espera até mesmo no lado de fora. O local ficou fechado durante a semana passada.

A aposentada Aurea Cunha, de 64 anos, protegia-se do sol forte embaixo de uma sombrinha enquanto esperava na fila para entrar na central de remédios, que estava lotada. "Estou na fila há meia hora, mas não me queixo. Pelo menos reabriu", afirmou ela, que todos os meses vai buscar remédio para sua mãe, Margarida Cunha, de 89. Margarida sofre do Mal de Alzheimer e vive numa casa de repouso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nos primeiros dias não teve problema porque o pessoal da casa administrou a medicação de acordo com o que tinha lá, mas nos últimos três dias ela ficou sem remédio", contou Aurea.

O aposentado Atílio Sepulpo, de 83 anos, estava um pouco mais impaciente. "Já estou neste sol há uma hora", disse. Ele sofre de problemas de visão. "Mas tenho que enfrentar essa fila. Preciso do remédio."