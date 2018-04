Aposentada é esfaqueada ao reagir a assalto dentro de casa na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - A aposentada Orlir Martins Dias, de 62 anos, foi esfaqueada no pescoço, no início da madrugada deste sábado, 25, dentro de casa, na rua João Luso, no bairro Barata, região do Realengo, na zona oeste do Rio, por um criminoso identificado como Cláudio Luiz, usuário de drogas e morador da mesma rua.

Armado com uma faca, o rapaz, que já realizou alguns serviços para a idosa, como capinar o mato do quintal do imóvel, invadiu a residência com o objetivo de roubar dinheiro para comprar droga. A idosa reagiu e foi ferida. O criminoso foi detido pela PM na casa dele e levado para o Hospital Albert Schweitzer, onde foi reconhecido pela vítima.

A aposentada continua internada, mas não corre mais risco de morte. O caso foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia, de Bangu.