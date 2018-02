Aposentada é presa vendendo drogas A aposentada Valdeci Gonçalves Ramos, de 63 anos, foi presa em flagrante na madrugada de ontem quando vendia drogas para um desconhecido na porta do cortiço onde mora, na Rua Albacora, Jardim Vista Alegre, zona norte de São Paulo. Ela foi surpreendida por PMs da Força Tática do 9º Batalhão, que faziam ronda a pé pelo local, conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas. O homem que comprava o entorpecente fugiu. Quando entraram na casa da aposentada, os PMs encontraram uma cápsula de cocaína já na escada. No total, foi apreendido mais de meio quilo da droga. No chão da cozinha, estava jogada uma pochete com outros 11 papelotes de cocaína. Em uma revista pela casa, os policiais localizaram uma bolsa debaixo do sofá, que continha mais 116 cápsulas do entorpecente, três tijolos de maconha, 475 cápsulas vazias, um saco plástico com 321,2 gramas de crack e outro com 46,68 gramas de maconha, uma porção de haxixe, uma calculadora, dois celulares e R$ 51 em dinheiro. Mesmo presa em flagrante, Valdeci negou o crime. Ela foi levada para o 72º DP (Vila Penteado) e responderá por tráfico de drogas.