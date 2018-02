Aposentado é carbonizado dentro de veículo no interior de SP O corpo do aposentado Sergio Alberto Fadel Tavarez, de 60 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro, no final da noite quinta-feira, 15. O veículo, em chamas, foi localizado por volta das 22 horas por funcionários da Usina São Martinho, de Pradópolis, na região de Ribeirão Preto. Só após de dois caminhões da brigada de incêndio da própria usina debelarem o fogo é que foi notada a presença do corpo de Tavarez. O aposentado só foi identificado durante esta sexta-feira, em exames feitos pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Jaboticabal. Segundo informações da Polícia Civil de Barrinha, aparentemente ocorreu um incêndio criminoso com o veículo, mas não existem pistas, pois os caminhões que foram ao local controlar o incêndio no carro praticamente apagaram possíveis vestígios. Tavarez morava em Ribeirão Preto e havia saído de casa no começo da noite de quinta-feira dizendo que iria sacar dinheiro num caixa eletrônico. Em informação oficiosa, ainda, a polícia disse que familiares disseram que não teria ocorrido qualquer saque na conta bancária do aposentado. Isso dificultará ainda mais as investigações.