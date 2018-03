Aposentado é morto por esquecer senha em caixa

Dois acusados do assassinato do aposentado Francisco Sérgio dos Santos, de 59 anos, morto dentro de um caixa eletrônico em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, no sábado, foram presos pela polícia na noite de anteontem. As câmeras do circuito interno de vigilância do banco flagraram o momento em que o analista de sistemas Breno Amora Xersan, de 25 anos, atirou contra o aposentado, ao lado dos caixas eletrônicos. Mário Ferreira Corrêa, de 26 anos, filho de um policial civil, ficou do lado de fora, dando cobertura. Santos foi assassinado porque não conseguiu lembrar as senhas. Ele sofria de perda de memória, segundo a família. A polícia divulgou parte das imagens captadas pelas câmeras do banco. O momento em que o aposentado é baleado na cabeça foi editado, por causa do forte impacto da cena. "Ele (Xersan) alega que o disparo foi acidental. Mas pelas imagens não há dúvidas de que ele mirou e atirou. Ele aparece gritando com o senhor Francisco, cobrando o dinheiro, e atira", afirmou o delegado Hércules Pires do Nascimento, que é responsável pela investigação do crime. Os dois acusados foram reconhecidos por duas mulheres que estavam no caixa eletrônico do banco e também acabaram assaltadas por eles. Uma delas foi obrigada a realizar três saques no valor total de R$ 450. Santos entrou no caixa eletrônico e não percebeu o que estava acontecendo até ser abordado. Sob pressão, não conseguiu lembrar a senha. Xersan foi preso em Maricá, na Região dos Lagos. Ele se preparava para fugir para Florianópolis. Corrêa foi preso em Bento Ribeiro. O caixa assaltado fica na Rua João Vicente. Em fevereiro deste ano, a empresária Rosa Vieites teve o Corsa roubado na esquina da João Vicente com Heitor de Melo. O filho dela, João Hélio Vieites, de 6 anos, ficou preso ao cinto de segurança, do lado de fora do carro, e morreu ao ser arrastado por sete quilômetros pelos criminosos.