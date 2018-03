Aposentado morre de susto ao ver pit bull em seu quintal O aposentado Roberto Souza, de 76 anos, morreu de susto ao se defrontar com um cão da raça pit bull na quarta-feira, 17, em Itu, na região de Sorocaba. Ele estava em sua casa, na Vila Leis, periferia da cidade, quando viu que algum animal estava atacando suas galinhas. Souza saiu para socorrer as aves quando se deparou com o cão. Quando o cachorro avançou em sua direção, o aposentado teve um mal súbito e caiu. O cão, no entanto, fora atraído pela cachorra poodle de uma vizinha que estava atrás do aposentado. Souza foi socorrido por moradores e levado ao Hospital Sanatorinhos, mas já chegou sem vida. Segundo os médicos, ele teve um ataque cardíaco fulminante. A Polícia Militar constatou que corpo não tinha marcas de ataque do cachorro. Moradores do bairro "lincharam" o pit bull. A dona do cachorro, uma empregada doméstica, disse que ele era manso e ficava solto no quintal da casa, de onde provavelmente havia escapado.