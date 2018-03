Apostador de GO acerta Mega Sena e ganha R$ 25 milhões Um apostador de Goiás acertou as seis dezenas da Mega Sena, sorteadas no sábado pela Caixa Econômica Federal, e deve receber R$ 25.067.473,09. O concurso número 837 foi realizado em Valinhos, no interior de São Paulo, e os números sorteados foram: 05 - 06 - 16 - 24 - 34 - 60. Os 73 apostadores que acertaram a quina devem receber R$ 20.418,03. Os outros 6.233 acertadores da quadra receberão R$ 238,23. No início deste mês, um outro apostador de Goiás ganhou sozinho o prêmio acumulado de quase R$ 53 milhões. O próximo concurso da Mega Sena será realizado no dia 31 de janeiro e a estimativa de prêmio é de cerca de R$ 1 milhão. Quina e Lotomania No concurso 1707 da Quina, as dezenas sorteadas foram: 13 - 26 - 28 - 37 - 67. Ninguém acertou os cinco números e o prêmio ficou acumulado em R$ 324.485,26. A Quadra saiu para 189 apostadores que vão receber R$ 1.716,85. O Terno teve 8.656 ganhadores e cada um vai receber R$ 49,80. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quinaé de R$ 700.000,00. No concurso 692 da Lotomania, os números sorteados foram: 03 - 04 - 12 - 14 - 18 - 21 - 28 - 34 - 35 - 45 - 50 - 51 - 52 - 61 - 65 - 68 - 75 - 78 - 82 - 88. Nenhum apostador acertou a faixa de 20 acertos e o prêmio ficou acumulado em R$ 3.182.498,75. A faixa de zero acerto também acumulou. Dezessete apostadores tiveram 19 acertos e cada uma receberá R$ 17.579,18; com 18 acertos, 207 apostadores receberão R$ 1.443,70; com 17 acertos, 1.676 apostadores levarão o prêmio de R$ 88,83; e com 16 acertos, 10.065 apostadores vão receber R$ 14,79. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio da Lotomania (20 acertos) é de R$ 3.700 milhões.