Apostador de Goiás acerta sozinho números da Mega Sena Um apostador do Estado de Goiás acertou sozinho as seis dezenas sorteadas na noite de quarta-feira pela Caixa Econômica Federal no concurso 832 da Mega Sena. Os números sorteados foram: 15, 17, 23, 33, 39 e 49; a expectativa é de que o prêmio ultrapasse R$ 52 milhões. Este foi segundo maior prêmio já pago pela loteria. O maior, de R$ 64,9 milhões, saiu em 1999 para um apostador de Salvador. Acumulado há 11 sorteios, o prêmio também vai pagar R$ 13 mil para cada um dos 510 apostadores que acertaram a quina. As 37.086 pessoas que acertaram a quadra vão levar para casa R$ 184,77. Na quarta-feira, a Caixa Econômica estendeu o horário de atendimento das lotéricas para que os apostadores pudessem fazer seus jogos. O sorteio aconteceu, com atraso, na madrugada desta quarta-feira no município de São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. O concurso arrecadou R$ 111,6 milhões, totalizando mais de 70 milhões de apostas. Somente na quarta-feira, quando o horário para apostas foi estendido até as 20 horas, foram arrecadados R$ 61,8 milhões. De cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 retornam para sociedade em forma de repasses a programas e fundos sociais do governo federal. Em 2006, as Loterias Caixa repassaram mais de R$ 2 bilhões para áreas como educação, cultura, segurança, esporte e seguridade social. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para o dia 13 de janeiro e, segundo o site da Caixa Econômica Federal, pode pagar R$ 1,5 milhões. Os números aqui divulgados não podem ser tomados como oficiais. Recomenda-se checar na Caixa Econômica Federal.