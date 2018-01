Um paulista da cidade de Itupeva acertou sozinho as dezenas do concurso 1.114 da Mega-Sena, sorteadas em Manaus (AM). Ele receberá R$ 2.310.563,74.

A quina saiu para 65 apostadores, que vão levar R$ 19.297,02 cada. A quadra paga R$ 354,54 para cada um dos 5.054 cartões premiados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números sorteados neste sábado, 3, são os seguintes:

03 - 15 - 16 - 22 - 25 - 54