Apostador de Minas Gerais ganha sozinho na Mega Sena Um apostador de Minas Gerais acertou sozinho as seis dezenas do concurso 848 da Mega Sena. Ele receberá o prêmio de R$ 1.351.049,04. Noventa apostadores fizeram a quina e receberão cada um o valor de R$ 8.578,09. Já a quadra teve 4.602 acertadores, que receberão o valor de R$ 167,13. Os números sorteados foram: 17 - 27 - 32 - 34 - 47 - 56. Quina Dois apostadores de São Paulo e um do Mato Grosso acertaram as dezenas do concurso 1724 da Quina, sorteadas no sábado, 10, e receberão cada um o valor de R$ 112.122,76. Já a quadra teve 267 acertadores, que receberão cada um o valor de R$ 1.259,81. O terno foi feito por 8.331 apostadores, que receberão R$ 53,63 , cada um. Os números sorteados foram: 31 - 34 - 37 - 39 - 45. Lotomania Um apostador do Mato Grosso do Sul fez os 20 acertos do concurso 704, da Lotomania, realizado no sábado em Salvador, na Bahia, e vai receber o valor de R$ 749.883,59. Apenas uma pessoa fez zero acerto e receberá o prêmio de R$ 130.640,68. Onze apostadores fizeram 19 acertos e levarão o prêmio de R$ 23.752,85. Já os 18 acertos tiveram 158 apostadores, que receberão cada um o valor de R$ 1.653,68. Os 17, foram feitos por 1.307 apostadores, que receberão cada um o prêmio de R$ 99,59 e, finalmente, os 16, foram feitos por 8.309 apostadores. Cada um vai levar o valor de R$ 15,68. Os número sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 24 - 38 - 42 - 46 - 49 - 53 - 57 - 60 - 64 - 68 - 75 - 89 - 91 - 92 - 95 - 96 - 99.