Apostador de MT acerta sozinho as dezenas da Mega Sena

Um apostador de Sorriso, em Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 906 da Mega Sena e conquistou o prêmio de R$ 1.583.115,71. O sorteio foi realizado neste sábado, 29, em Formiga, Minas Gerais, pelo Caminhão da Sorte. As dezenas sorteadas foram: 07 - 14 - 24 - 29 - 35 - 39. A Quina teve 49 acertadores, que vão levar R$ 18.461,99 cada um. Já a Quadra teve 4.239 acertadores, que devem receber R$ 212,60. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (910) é de R$ 3.014.400,00. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,5 milhão.