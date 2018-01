Apostador de Mato Grosso ganha sozinho R$ 101 milhões na Mega-Sena

Um apostador ganhou sozinho a bolada de R$ 101.484.527,44 no sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira, 26, pela Caixa Econômica Federal. A aposta vencedora é de Jaciara, cidade com cerca de 26,5 mil habitantes no Estado de Mato Grosso.

Este foi um dos maiores prêmios já oferecidos pela loteria da Caixa, sem levar em conta os sorteios da Mega da Virada, que ocorrem no último dia do ano.

O apostador acertou os seis números sorteados: 12 - 16 - 30 - 52 - 53 - 58. Segundo a Caixa, outros 188 apostadores acertaram cinco números, levando, cada um, o prêmio de R$ 41.109. Houve ainda 11.382 acertadores de quatro números, que receberão R$ 970,01.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os sorteios da noite desta quarta-feira foram realizados em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.