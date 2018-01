Apostador de São Paulo acerta sozinho na Mega Sena Um apostador de São Paulo acertou sozinho as dezenas da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 12.212.213,94. Os números sorteados hoje em Taguatinga, Distrito Federal, são: 09 - 14 - 19 - 35 - 42 - 58. A Quina teve 114 acertadores, que vão receber o prêmio de R$ 8.665,54. Outros 5.756 apostadores acertaram a Quadra, cujo prêmio é de R$ 170,97. A CEF relembra que para o próximo concurso com final Cinco (795) o prêmio está acumulado em R$ 2.274.753,21. A estimativa de prêmio para a Mega Sena no próximo concurso é de R$ 1.000.000,00.