Apostador de SP acerta 5 dezenas do concurso 1735 da Quina Um apostador de São Paulo acertou as cinco dezenas do concurso 1735 da Quina e receberá o prêmio de R$ 280.319,32. As dezenas sorteadas pelo Caminhão da Sorte, em Ibiraci, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 5, são as seguintes: 01 - 08 - 32 - 65 - 67. A Quadra foi acertada por 134 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.091,93. E o Terno teve 5.143 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 72,40. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado no próximo sábado, 7, é de R$ 250 mil.