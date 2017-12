Apostador de SP acerta segundo sorteio da Dupla Sena No concurso 289 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira, em Porto Alegre (RS), foram sorteados os números: 12 - 21 - 33 - 36 - 45 ? 49 (1º sorteio) e 07 - 21 - 22 - 25 - 43 ? 48 (2º sorteio). Não houve acertador da sena no primeiro sorteio e o prêmio ficou acumulado em R$ 1.774.797,97. No segundo, uma aposta realizada em São Paulo acertou as seis dezenas. O ganhador recebe o prêmio de R$ 119.446,95. A quina teve 30 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 2.654,38. A quadra foi acertada por 1.364 apostadores, que levam R$ 58,16 cada. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio) no próximo concurso é de R$ 1.900.000. Veja números de outras loterias