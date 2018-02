Apostador do Piauí atinge 20 acertos na Lotomania

Um apostador de Simões, no Piauí, atingiu os 20 acertos no concurso 887 da Lotomania e conquistou o montante de R$ 387.799,91. A faixa de zero acerto teve um ganhador em Suzano, no interior de São Paulo. Ele receberá R$ 129.266,64. Foram sorteadas nesta quarta-feira, 10, em Franca, interior paulista, as seguintes dezenas: 02 - 04 - 06 - 14 - 19 - 27 - 30 - 41 - 42 - 49 - 53 - 55 - 56 - 57 - 62 - 66 - 75 - 80 - 82 - 90. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 12 pessoas receberão o prêmio de R$ 21.544,44; 18 acertos - 165 pessoas, que deverão receber R$ 1.566,87; 17 acertos - 1.516 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 85,27; 16 acertos - 9.060 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 14,27. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado, 13, é de R$ 400 mil.