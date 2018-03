Apostador do Rio ganha sozinho os R$ 18 milhões da Mega Sena

Um apostador de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 905 da Mega Sena e conquistou o prêmio de R$ 18.405.503,18. O sorteio foi realizado na quarta-feira, 26, na cidade mineira de Bom Despacho e as dezenas sorteadas foram 02 - 04 - 15 - 16 - 55 - 57. A Quina teve 89 acertadores, que vão levar R$ 16.931,26 cada um. Já a Quadra teve 6.223 acertadores, que devem receber R$ 241,23. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero, o 910, é de R$ 1.883.603,06. No sábado, 29, a Mega Sena deve pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. A Lotomania, que também foi sorteada na quarta-feira em Bom Despacho, em Minas Gerais, vai pagar R$ 3.511.483,25 a um apostador de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele acertou as 20 dezenas sorteadas: 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 15 - 21 - 34 - 39 - 42 - 45 - 46 - 48 - 50 - 55 - 56 - 63 - 71 - 85 - 90. A faixa de zero acertos teve um ganhador no Distrito Federal, em Brasília, que receberá R$ 169.730,80. Enquanto isso, 16 pessoas acertaram 19 das 20 dezenas sorteadas e vão receber R$ 21.216,35 de prêmio. Segundo a Caixa, 233 pessoas acertaram 18 números e vão poder sacar R$ 1.456,91. O prêmio de R$ 80,53 será dado aos 2.100 apostadores que acertaram 17 dezenas e outras 12.464 pessoas que acertaram 16 números vão receber o prêmio de R$ 13,57. No próximo concurso, a estimativa de prêmio para 20 acertos é de R$ 400 mil.