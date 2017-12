Apostador do RS ganha sozinho R$ 40 milhões na Mega Sena Um apostador do Rio Grande Sul acertou sozinho as seis dezenas sorteadas na Mega Sena e ganhou os R$ 40.484.388,84 do prêmio do concurso de número 847, sorteado na noite de quarta-feira, 7, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram 14 - 15 - 27 - 42 - 44 - 48. A Quina teve 242 acertadores que vão levar R$ 10.411,84 cada um. E a Quadra foi acertada por 14.062 apostadores, cujo prêmio é de R$ 178,50. A Caixa relembra que para o próximo concurso com final zero (450) o prêmio já está acumulado em R$ 7.874.047,52.