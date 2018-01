Apostador gaúcho leva prêmio de R$ 20 milhões da Mega Sena

Um apostador da cidade gaúcha de Gravataí acertou sozinho os seis números do concurso 943 da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 20.498.366,41. Os números sorteados em Pedreira/SP são 03 - 12 - 23 - 41 - 47 - 58. A Quina teve 116 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 14.963,79. E a Quadra foi acertada por 7.783 apostadores, cujo prêmio é de R$ 223,02. A estimativa de prêmio para a Mega Sena no próximo concurso, que corre no sábado, é de R$ 1,1 milhão.