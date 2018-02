Apostadores de São Paulo e do Paraná ganham a Mega Sena A Caixa Econômica Federal está divulgando o rateio do concurso de número 858 da Mega Sena, sorteio realizado neste sábado, 14, em Londrina, no Paraná, pelo Caminhão da Sorte, cujos números sorteados são: 04 - 18 - 23 - 31 - 37 - 54. Dois apostadores, um do Paraná e outro de São Paulo, acertaram as dezenas da Sena e cada um vai receber o prêmio de R$ 8.889.537,74. A Quina teve 185 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 7.541,37. Já a Quadra foi acertada por 8.821 apostadores, cujo prêmio é de R$ 157,56. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (860) o prêmio já está acumulado em R$ 5.702.828,95. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso é de R$ 1.000.000,00.