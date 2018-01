Apostadores do RS reclamam prêmio de R$ 52 mi da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal (CEF) está investigando um suposto bilhete emitido no Rio Grande do Sul que teria acertado as seis dezenas do concurso 1.155 da Mega-Sena, que foi sorteado no último sábado, 20, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

Segundo a CEF, nenhum apostador teria acertado as dezenas do concurso, e o prêmio da Mega-Sena - de R$ 52 milhões - estaria acumulado para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 24, em aproximadamente R$ 61 milhões.

O prêmio está sendo reivindicado por um grupo de moradores de Nova Hamburgo, que participaram de um bolão. Segundo a CEF, os apostadores possuem cópias de bilhetes que teriam acertado as seis dezenas. O bilhete original, entretanto, ainda não foi localizado.

Leia abaixo a nota oficial divulgada pela Caixa:

"A Caixa Econômica Federal esclarece que o comprovante emitido pelo terminal de apostas é o único documento que habilita o recebimento de prêmios. A ocorrência será objeto de apuração e caso se confirme a existência de irregularidade será aplicada a penalidade prevista nas normas internas, que podem ir de uma simples advertência até a revogação compulsória da permissão, de acordo com a gravidade do fato."