Apostas crescem e prêmio da Mega da Virada deve chegar a R$ 190 milhões

SÃO PAULO - Devido ao grande volume de apostas nos últimos dias, o prêmio previsto para a Mega-Sena da Virada foi reavaliado. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), quem acertar as seis dezenas pode ganhar até R$ 190 milhões.

Até domingo, 26, havia sido registrado R$ 146 milhões em apostas, mas apenas na segunda-feira, 27, foram registrados mais R$ 45 milhões.

As apostas na Mega da Virada estão abertas até às 14 horas (horário de Brasília) da sexta-feira, 31, em todas as lotéricas do Brasil. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio acontece a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro, na Praça da República, no centro de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, SBT, Record, Band, RedeTV! e Cultura.