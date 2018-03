Apostas da Mega-Sena poderão ser feitas pela internet

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal (CEF) disponibiliza a partir desta quinta-feira, 21, a comercialização dos produtos lotéricos pela internet. Inicialmente, o serviço permitirá apostas on-line apenas na Mega-Sena, pelos titulares de contas correntes de pessoa física na Caixa. Os apostadores devem ser maiores de 18 anos, devidamente cadastrados no Internet Banking da Caixa, com limite de apostas no valor máximo de R$ 100 por dia.

Para realizar as apostas pela internet, o cliente acessará o menu loterias dentro do Internet Banking para escolher as dezenas na tela do próprio computador. Após escolhidos os números, o sistema gera uma aposta que é imediatamente debitada na conta corrente. O serviço ficará disponível das 12h às 18h. Os valores das apostas serão os mesmos praticados nas Lotéricas da CAIXA.