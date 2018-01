Apreendida mais de uma tonelada de maconha no RS

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) apreendeu na terça-feira, 10, 1.196 quilos de maconha na cidade gaúcha de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. O diretor do Denarc, Álvaro Steigleder Chaves, afirmou que se trata da maior apreensão feita na história do departamento. Boa parte da droga, 800 quilos, estava acondicionada em tijolos escondidos no chassi de um caminhão. A polícia ainda deteve Omiro do Nascimento, de 50 anos, quando ia buscar o caminhão. Após a abordagem, a polícia seguiu com o acusado para um depósito. No imóvel, foi encontrado o resto da maconha e detido um homem de 46 anos. Além disso, houve a apreensão de um veículo e duas balanças de precisão. Agora, a polícia procura o proprietário da droga. A prisão preventiva dele já foi decretada.