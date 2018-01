Apreendidas 20 toneladas de maconha na fronteira com Brasil

As autoridades paraguaias apreenderam nesta quinta-feira, 8, cerca de 20 toneladas de maconha e detiveram quatro pessoas em uma operação realizada no departamento de Alto Paraná, no leste do país e fronteira com o Brasil. Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) lideraram a operação, realizada em três casas da localidade de Itakyry, no distrito de Naranjito, que serviam como depósito do carregamento ilegal, indicou o organismo. Durante a operação, na qual também foram confiscadas armas, caminhonetes e prensas para comprimir a maconha, foram detidas quatro pessoas e pelo menos outras três fugiram após uma troca de tiros com os agentes.