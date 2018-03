Apreendido 8 vezes, menino de 12 anos irá ao psiquiatra Após oito apreensões por furtar carros e desacatar policiais, o menino F., de 12 anos, passará por uma consulta com uma equipe de psiquiatras do Hospital das Clínicas na manhã de terça-feira. Os pais do garoto também serão atendidos. O juiz Iasin Issa Ahmed, da Vara da Infância e Juventude do Fórum de Santo Amaro, diz que, com a avaliação médica, poderá determinar o tratamento adequado ao infrator. F. fugiu quatro vezes de abrigos. Na última internação, armado com uma faca, ameaçou internos porque queria ser tratado como "líder". Segundo Ahmed, F. deixou o 80º Distrito Policial, na Vila Joaniza, na companhia dos pais e retornou para casa. O garoto foi detido anteontem à tarde ao ser flagrado por policiais militares ao volante de um Monza verde, modelo 1993, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, no Jardim Sabará, zona sul de São Paulo. O menino tentou fugir, mas, após perseguição, foi aprendido pelos Pms.