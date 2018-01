Apreendido carro usado pela filha do ex-prefeito Celso Pitta A filha do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, teve seu carro apreendido na tarde de terça-feira em razão de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A jovem, que não teve o nome divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), havia estacionado um Vectra cinza em local proibido na altura do nº 600 da Rua 25 de Março, região central da capital paulista. Policiais, em patrulhamento, verificaram que o carro estava parado irregularmente e resolveram consultar os dados do Vectra junto à Central de Operações, que lhes alertou sobre a atuação situação do veículo. O Vectra foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, da Sé. Segundo a assessoria de imprensa do ex-prefeito, a apreensão não está relacionada com os processos judiciais contra Celso Pitta. O carro estava com uma multa atrasada desde 1999 e em nome da ex-mulher de Pitta. Já a Secretaria de Segurança Pública informou que desconhece o motivo pelo qual a Justiça determinou a apreensão do veículo.