Apreendidos 112 quilos de maconha em carro no Rio A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, em flagrante, Jadir Kilesse, de 46 anos, que estava com 112,4 quilos de maconha dentro de uma Fiorino estacionada na Avenida Lobo Junior, na Penha, zona norte do Rio. Ele havia trazido a droga da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e contou que entregaria o carregamento a uma pessoa no bairro da Penha - onde ficam diversas favelas controladas por traficantes. O carro tinha placa de Minas. Kilesse foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e levado para a Polinter. Ele estava em liberdade condicional (já cumprira pena justamente por tráfico de drogas).