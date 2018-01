Apreendidos 411 quilos de cocaína em Itupeva A Polícia Federal apreendeu, na madrugada de hoje, cerca de 411 quilos de cocaína e dois veículos, além de prender duas pessoas, em Itupeva, no interior de São Paulo. A droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão basculante que estava sendo acompanhado por uma Picape S10. Os veículos vinham do Mato Grosso do Sul, pela rodovia dos Bandeirantes, e seguiam para São Paulo, onde abasteceria o mercado de entorpecentes.