Apreendidos 60 kg de maconha em ônibus vindo do Paraguai Sessenta quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, na Serra das Araras, no sul fluminense, em um ônibus da viação Pluma, que saiu do Paraguai com destino ao Rio. O veículo trazia 11 passageiros, oito deles estrangeiros (quatro paraguaios e quatro canadenses), e todos foram conduzidos até a sede da PF em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, para interrogatório. A operação foi coordenada pela força-tarefa que atua no combate ao crime organizado no Rio.