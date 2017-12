Apreensão de cocaína triplica nas estradas federais de SP Nos seis primeiros meses do ano, as apreensões de cocaína nos 1,1 mil quilômetros de rodovias federais do Estado de São Paulo triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o chefe da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Edson Varanda, foram retirados de circulação 378 quilos da droga, ante os 108 quilos apreendidos de janeiro a julho do ano passado. A maior parte da cocaína foi encontrada no principal eixo entre São Paulo e Rio, a Via Dutra - especialmente entre a região de São José dos Campos e a divisa com o Estado fluminense. A apreensão de maconha, porém, caiu 8% no Estado, com 699,6 kg no ano passado e 646,9 kg de janeiro a junho de 2008. No trecho do Vale do Paraíba, os flagrantes do entorpecente aumentaram em cerca de 150%. Segundo o inspetor, a origem da droga é incerta e estima-se que serviria para abastecer o Vale do Paraíba e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio.