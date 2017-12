Apreensão de drogas e armas pela PM do Rio PMs estouraram ontem um acampamento de traficantes na Favela Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Foram apreendidas 300 porções de cocaína, 200 trouxinhas de maconha e uma espingarda calibre 28, entre outras armas. Já na favela de Parada da Lucas, na zona norte, o Batalhão de Olaria apreendeu 14 bombas caseiras. E, na zona sul, em tiroteiro com traficantes no Morro dos Cabritos, PMs apreenderam um fuzil calibre 762 e uma pistola.