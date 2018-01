Aprenda a fazer um panetone

O chef Nicolau Rosa, de 41 anos, tem uma escola em Moema, zona sul da capital, que leva seu nome. Lá administra curso de panetone. Abaixo, além da receita, seguem algumas dicas valiosas, que ele só conta para os alunos.

Ingreditentes:

01 kg de farinha de trigo

100 grs. de fermento biológico

200 grs. de manteiga sem sal

200 grs. de açúcar refinado

08 gemas de ovos

10 grs de sal

250 grs. de frutas cristalizadas

150 grs de uvas passa

10 gotas de essência de baunilha

1 xícara e meia de água

Preparo:

1. Em uma vasilha misture a farinha, o açúcar, o sal, as frutas cristalizadas e a uva passa. Com a ponta dos dedos esfarele o fermento na farinha até ficar bem homogêneo. Despeje essa mistura sobre uma bancada formando uma montanha, faça uma depressão no centro como se fosse um vulcão, e dentro coloque as gemas e comece a sovar a massa

Dica do chefe: é importante escolher uma farinha com qualidade superior.

2. Pingue as gotas de essência de baunilha na água e incorpore na massa, sove até a massa adquirir uma consistência homogênea, comece a incorporar a manteiga sovando a massa com energia até a massa obter uma consistência bem homogênea.

3. Coloque a massa em uma assadeira onde a massa fique bem folgada, cubra com um pano de prato úmido e coloque em algum lugar mais quente, para fermentar por 45 minutos.

Dica do chef: coloque uma panela para ferver em fogo baixo com bastante água no fogão. Coloque a sua assadeira com a massa coberta com pano úmido num algum lugar alto na cozinha. Feche as portas da cozinha para conservar o ambiente úmido.

4. Porcione a massa até metade da altura da forma descartável para panetone, cubra com um pano úmido e deixe fermentando por mais 45 minutos

5. Passados os 45 minutos, com uma gilete faça um corte em forma de cruz na parte de cima do panetone, coloque uma colher de café de manteiga sem sal por cima do panetone e leva ao forno pré aquecido á 180 graus até ficar dourado na parte de cima, retire do forno e deixe esfriar ambiente.

ONDE: http://www.nicolaurosa.com.br