Aprovação de projeto deve beneficiar Incra

Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 7535/10 que concede ao Incra (ou a eventual órgão fundiário federal que o suceder) a preferência na aquisição de imóvel rural leiloado para pagamento de dívidas com instituições bancárias ou de crédito. A autoria do projeto é do deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e tem o objetivo de ampliar a oferta de terras destinadas à reforma agrária, de acordo com o parlamentar.