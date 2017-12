Aprovesp entra com ação contra bloqueios nas ruas A Associação dos Proprietários de Veículos Automotores no Estado (Aprovesp) deve entrar com uma ação civil pública contra a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, motivada pelos mais de 50 bloqueios realizados durante a quinta-feira para fiscalizar carros com placas de outros Estados. A ação da polícia, feita em parceria com a Secretaria da Fazenda, causou um congestionamento de 202 quilômetros na capital. O objetivo da Operação Olho na Placa era combater o emplacamento de veículos fora de São Paulo, como forma de pagar taxas menores de IPVA. Jair Leal, presidente da associação, disse que a ação visa a suspender a realização dos bloqueios. "Imagine neste fim de ano mais ações desta natureza? O trânsito por si só já e caótico, imagine como vai ficar", afirmou. "A ação da Secretaria da Fazenda feriu o direito de ir e vir das pessoas."