Apuração do desfile das escolas do Rio acontece nesta quarta

Os jurados avaliarão nesta quarta-feira, 6, harmonia, bateria, samba-enredo e mais sete quesitos dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio. A apuração dos votos está prevista para começar às 15h30, na Marques do Sapucaí. Durante o evento, 40 jurados (quatro para cada quesito) darão notas de 7 a 10, com variação de décimos. As grandes favoritas ao título de 2008 são a Beija-Flor de Nilópolis, que encerrou os desfiles na terça-feira, 5, e a Unidos do Viradouro, que fez apresentação ousada na primeira noite de carnaval, com o enredo "É de Arrepiar". A escola vermelha e branca de Niterói cantou uma multiplicidade de cenas de arrepiar. Ao final do desfile, que foi emocionante e inovador, a escola protestou contra o veto a um carro alegórico que retratava o Holocausto. Já a Beija-Flor, campeã de 2007, deixou a avenida sob os gritos de "é campeã". A escola conquistou o público ao contar a história de Macapá, capital do Amapá, na região amazônica. A Grande Rio também entrou com pompa e muita riqueza nas fantasias e carros alegóricos, mas teve falhas. A escola que falou sobre os tesouros da cidade de Coari, na Amazônia, enfrentou problemas com dois carros alegóricos. Um deles ficou parado por quase cinco minutos e outro bateu contra uma torre de som. Além disso, a cabeça de uma das onças que compunha o carro caiu na avenida. A escola vencedora participará do Desfile das Campeãs junto com as outras cinco melhores colocadas no próximo sábado, 9. O evento será realizado às 21h, na Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, a Vai-Vai consagrou-se, na terça-feira, 5, como a grande campeã do carnaval 2008, com 90 pontos. A apuração foi marcada por uma disputa acirrada entre a vencedora e a Mocidade Alegre, que só foi decidida no último quesito, a harmonia, com maior peso. Em terceiro lugar, ficou a Vila Maria. As escolas Águia de Ouro e Camisa Verde e Branco foram rebaixadas, enquanto a Unidos do Peruche e Leandro de Itaquera - com 89,75 pontos e 89,50 pontos, respectivamente - venceram o carnaval do Grupo de Acesso e, com isso, ganham o direito de participar do desfile do Grupo Especial no carnaval de 2009.