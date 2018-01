Aquário de Miami celebra 50 anos de 'Flipper' com promoção para brasileiros

Para celebrar a data, o aquário reformou o espaço da "ilha" do Flipper, renovou o show dos golfinhos, organizou eventos e promoções para o ano todo e está oferecendo até 30 de junho um desconto de 30% nos ingressos para os brasileiros que mostrarem o passaporte na hora da compra.

Direto de Miami teve acesso exclusivo aos bastidores do Seaquarium, seus golfinhos e conversou com a única brasileira que os treina.

A história de amor de Cinthya Coutinho Lima pelos golfinhos do Seaquarium começou quando ela tinha apenas 8 anos. Durante uma visita ao aquário, quando passava uma temporada com a mãe na cidade, avisou: "Vou trabalhar aqui". "E a minha mãe sempre alimentou meu sonho", conta.

A trajetória até conseguir o tão desejado emprego não foi fácil: foi preciso muita persistência, estudo e um empurrão do destino.

Cinthya correu atrás de seu objetivo desde que começou o curso universitário em Niterói, onde nasceu e cresceu. Formou-se em 2010, mas bem antes já havia feito contato com o setor de seleção para estágios no Seaquarium.

Chegou a ter a candidatura negada, mas não perdeu a esperança. Continuou mandando emails. Mas, como estrangeira e estudante internacional, as chances eram mínimas.

Aí é que entra o que ela chama de "um sinal de Deus". Cinthya reencontrou, no Brasil, um antigo amigo de infância, Thiago Lima, que havia conhecido em Miami na mesma época em que viu um golfinho pela primeira vez. Logo se apaixonaram e, como em um conto de fadas, noivaram, casaram e ela se mudou para Miami. "Pensei: ‘Deus está me guiando para onde quero ir'", diz. "Então vamos lá. Vim na força e na coragem."

Chegando à cidade, candidatou-se novamente a vaga. Demorou quase dois anos todo o processo entre a legalização do seu status imigratório para poder estagiar ou trabalhar numa empresa americana e a notícia de que havia sido selecionada para uma das cinco vagas para estágio remunerado disponíveis.

No fim do ano passado, ela foi contratada como "treinadora assistente". Seu primeiro pupilo foi o Abaco, de 12 anos. E, como o treinamento de um golfinho é lento, individual e personalizado, ela ficou seis meses com ele. Só depois deste tempo, que estava preparada para assumir a fêmea "Star", de 14 anos, apelidada de Diva.

Se para nós, leigos, todos os golfinhos parecerem idênticos - tanto que sete animais diferentes se dividiam para viver o Flipper -, para Cinthya, cada um tem sua personalidade. "Me sinto como uma mãe que reconhece seus gêmeos", afirma.

"Cada golfinho é muito diferente e tem comportamento diferenciado", diz. "Abaco, por exemplo, é energético, bem-humorado. Minha segunda, a Star, é uma menina. É um pouquinho mais envergonhada, tímida."

Hoje, a brasileira, de 27 anos, está treinando o seu quinto golfinho. Por enquanto, ela trabalha em uma área mais reservada ao público, no Dolphin Harbor, onde os turistas podem entrar na água e interagir com os animais. Ela ainda não participa dos grandes shows aquáticos, que são feitos com treinadores e golfinhos mais experientes.

Mas uma certeza ela tem: que todo o esforço valeu a pena. "Eu quero continuar aqui, crescer como treinadora e trabalhar com muito mais golfinhos", diz. "Tem treinadores maravilhosos aqui, e onde eu olho, eu falo ‘assim que vou ser’, e assim você vai crescendo todo dia."

E é essa filosofia do bem, de passar experiência e ajudar o próximo que o Seaquarium espera resgatar este ano com várias programações especiais em comemoração aos 50 anos da série Flipper.

Emprestado do filme Pay It Forward (A Corrente do Bem), com Kevin Spacey e Helen Hunt, uma das iniciativas do ano no Seaquarium chama-se "Flip it Forward", em referência ao Flipper, que, no seriado, sempre acabava o dia fazendo o bem. No site, as pessoas, ao se registrarem, se comprometerão a fazer uma boa ação, seja ela qual for pra seguir a essência do tema de 2014 no aquário de Miami: "A Year Full of Wonder" ou "Um Ano Cheio de Encantamento".

Assista ao vídeo exclusivo do golfinho Abaco com sua treinadora e conheça o segredo do sucesso da brasileira Cinthya Coutinho Lima.

Seriado "Flipper" comemora 50 anos no Seaquarium. Assista a entrevista com a brasileira treinadora de golfinhos em Miami. from Chris Delboni on Vimeo.

Serviço:

Miami Seaquarium

Endereço: 4400 Rickenbacker Causeway, Miami, Florida 33149

Telefone em Miami: 305-361-5705

Site: http://www.miamiseaquarium.com/

Horário: aberto todos os dias do ano das 9:30h às 18h

Entrada: US$41,95 (mais taxa)/adultos, US$31,95 (mais taxa)/crianças de 3-9 anos.

Oferta especial para brasileiros: 30% de desconto nos ingressos do parque para quem mostrar o passaporte brasileiro na hora da compra até 30 de junho, 2014.

Especial Flipper: http://www.miamiseaquarium.com/flipper50

"Flip it Forward Pledge": http://miamiseaquarium.com/flipitforward/