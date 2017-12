Ar condicionado do Galeão tem problemas na manhã desta segunda-feira

RIO - O sistema de ar condicionado está com problemas em trechos do Aeroporto Internacional Galeão-Tom Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (30). Desde a madrugada, passageiros reclamam de forte calor em alguns setores do aeroporto. O problema tende a aumentar à tarde, já que a previsão é que a temperatura na cidade chegue aos 37ºC.

A Infraero informou que há evasão do ar refrigerado apenas nos locais do aeroporto que estão passando por obras no forro do teto: no setor A do Terminal 1 e na área de expansão do Terminal 2. Nos saguões principais o ar condicionado funciona normalmente, segundo a estatal.

O movimento é tranquilo no Galeão-Tom Jobim nesta segunda-feira. Dos 26 voos domésticos programados de meia-noite às 9h, apenas um (3,8%) foi cancelado. Não há registro de voos atrasados. E das nove partidas internacionais no período, somente uma (11,1%) foi cancelada.

No Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, dos 33 voos programados de meia-noite às 9h, três (9,1%) foram cancelados. Também não houve atrasos.