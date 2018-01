Ar polar 'inaugura' temporada de frio; temperatura pode chegar perto de 10°C

Uma massa de ar polar que atuará com mais intensidade a partir desta quinta-feira, 26, deve ser o prenúncio da temporada fria que está por vir. Segundo a Climatempo, será a primeira massa polar com características de outono/inverno a passar sobre o Brasil este ano.

De acordo com a Climatempo, o centro desta massa de ar frio de origem polar deve ficar por três dias sobre o continente, o que deve impulsionar o frio para o interior das regiões Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil.

Por causa das mudanças, os termômetros devem registrar recordes de baixas temperaturas em várias partes do País. No Sul, a previsão é de temperaturas abaixo de zero e geadas, pela primeira vez no ano. Já em São Paulo, os termômetros devem chegar perto dos 10ºC. Na região Norte, Estados como Acre e Rondônia podem sentir a primeira friagem forte de 2017.

De acordo com a Climatempo, a temperatura máxima em São Paulo nesta quinta-feira, 27, não passará dos 19ºC, enquanto a mínima chegará a 14ºC. As temperaturas vão baixando gradativamente pelo menos até sábado, quando a mínima prevista é de 12ºC.

Na quinta e na sexta, a previsão é de chuva na capital e em todo o Estado. No litoral, ventos costeiros contribuem para a elevação e agitação marítima.