Ar seco ganha força e impede formação de chuva em São Paulo

Uma grande massa de ar seco volta a ganhar força sobre o Estado nesta quinta-feira, 20, e inibe a formação de nuvens de chuva, garantindo sol forte e calor em todas as regiões paulistas. A máxima chega aos 28 graus nesta quinta e pode chegar aos 30 graus na sexta-feira, 21. Na sexta, o sol predomina e não chove até domingo o calor só aumenta. No domingo, 30, uma nova frente fria chega ao litoral paulista e pode causar pancadas de chuva. O sol aparece e faz calor, mas a partir da tarde as nuvens aumentam e há previsão de chuva no sul e no leste paulista, inclusive na capital. A máxima pode chegar aos 31 graus no domingo e não passa dos 30 graus no sábado. País Nuvens carregadas ainda predominam sobre o Sul do Brasil e novas áreas de instabilidade deixam o tempo ainda mais instável. Chove no Rio Grande do Sul desde cedo e a partir da tarde em Santa Catarina e na maior parte do Paraná. Já no Sudeste e em quase todas as áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, além do Tocantins, o ar quente e seco predomina e garante sol forte, sem chuva. Sol com pancadas de chuva a partir da tarde no centro-oeste e no sul de Mato Grosso do Sul, no oeste e no norte de Mato Grosso e nas outras áreas da região Norte. A umidade que o vento traz do oceano causa chuva passageira no litoral leste nordestino.