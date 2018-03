Araras nascem no Horto Municipal de São Vicente Duas araras canindé nasceram no Horto de São Vicente. Com plumagem nas cores da bandeira nacional, a espécie é conhecida como símbolo do Brasil. O acontecimento é raro em cativeiro. Conforme informações da prefeitura da cidade, desde que existem araras no Horto, há 15 anos, nunca nasceram filhotes da espécie. Segundo a veterinária do Horto, Sandra Peres, o nascimento aconteceu aproximadamente 28 dias após o aparecimento dos ovos e ainda não é possível verificar o sexo, peso e tamanho das araras. Agora, o Horto de São Vicente tem seis araras: os dois filhotes, três araras canindé adultas e uma arara vermelha. Recentemente, outros nascimentos ampliaram as atrações do Horto: um macaco prego, nascido no dia 17 de janeiro e dois leõezinhos, em dezembro de 2006. Para quem quer conhecer os filhotes, o Horto fica na Avenida Juiz de Fora, s/nº, Vila Voturuá, em São Vicente. A entrada é gratuita.