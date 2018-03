Arcadas comemoram hoje 180 anos

A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, celebra hoje 180 anos. As comemorações no centro de São Paulo começaram na terça-feira, com concerto de música clássica, e terminam hoje com dois eventos: o primeiro, mais restrito, vai reunir 700 professores, convidados e ex-alunos ilustres, como o ator Paulo Autran e o ex-ministro da Justiça José Gregori. Mais tarde, por volta das 17 horas, haverá um show gratuito no Largo, com Toquinho, Tom Zé, Alceu Valença, Luciana Melo e o grupo de hip-hop Conjunto Mamelo. Um dos organizadores das comemorações, o presidente da Associação dos Antigos Alunos da faculdade, José Carlos Madia de Souza, estranha o visual dos alunos das novas gerações. Formado em 1964, ele ainda não se habituou aos trajes informais usados pelos atuais alunos. "Na minha época, era obrigatório usar paletó e gravata", recorda. "Hoje, vejo alunos de bermuda e chinelo." Mas, aos 66 anos, ele nega ser um nostálgico e usa até calça jeans da Diesel, adorada pela atual geração. Quarenta e quatro anos mais jovem, passeando pelos suntuosos corredores da São Francisco de jeans, tênis e camiseta, o presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Ricardo Leite Ribeiro, sorri ao saber da opinião de Souza. "Somos uma geração menos formal." MUDANÇAS Ribeiro está mais preocupado com o futuro. Em meio às usuais bandeiras do movimento estudantil (autonomia universitária e engajamento dos jovens nas discussões), ele vê com reservas o perfil "privatista" da faculdade. "A carga horária de disciplinas de direito privado é muito maior que as disciplinas de direito público", diz. "Não acho que isso seja o ideal para as questões que os futuros bacharéis vão enfrentar." Há um ano no cargo, o diretor da faculdade, João Grandino Rodas, de 60 anos, diz que algumas mudanças já estão sendo feitas. "As disciplinas optativas serão 40% da carga horária no ano que vem", afirma Rodas. Isso significa que os alunos vão poder escolher algumas aulas e direcionar o curso para a área que preferirem. Outras mudanças são o aumento do número de turmas. Os cerca de 400 alunos que ingressam na faculdade por semestre serão divididos em quatro turmas pela manhã e quatro à noite - o dobro do atual. A terceira mudança pode causar calafrio aos estudantes. "Gradualmente, vamos aumentar o rigor nas provas", diz o diretor. Para o presidente da Associação dos Antigos Alunos, a melhoria da qualidade de ensino é vital para que a faculdade mantenha a tradição de ser uma "elite de Q.Is". "Aqui estudaram muitos dos melhores, que não necessariamente seguiram a carreira jurídica." Já sentaram nos bancos da São Francisco ex-presidentes como Prudente de Morais, Jânio Quadros e Washington Luís, o poeta Castro Alves e figuras ilustres como o jurista Ruy Barbosa e José Maria Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. "Temos de resgatar o passado olhando para o futuro", diz Souza.