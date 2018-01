Área ao lado de Viracopos é declarada de utilidade pública A área de cerca de 9 milhões de metros quadrados (400 hectares) perto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, tornou-se de utilidade pública a partir de decreto do prefeito, publicado hoje no Diário Oficial do município. O decreto foi publicado como "precaução", para que o terreno possa ser usado no projeto de expansão do aeroporto, que terá de ser revisto, disse o secretário de Comunicação da prefeitura, Francisco de Lagos. "Naquela área não poderá ser feito nada, está reservada para fins públicos", disse Lagos. O decreto tem validade de cinco anos e pode ser renovado. A área fica do lado esquerdo e nos fundos de Viracopos. É opção para a expansão do terminal porque a área originalmente prevista, onde moram cerca de 4.500 famílias, não será mais desapropriada, conforme anunciou o prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT) na semana passada. O terminal ocupa hoje 9 milhões de metros quadrados. Esses moradores seriam transferidos para outros locais, mas Santos entendeu que o custo social seria alto, decidiu pela permanência das famílias e divulgou investimentos de R$ 104 milhões nos bairros nos próximos três anos. Com isso, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) terá de rever o plano diretor e o projeto de ampliação de Viracopos.