''''Arena Conta Zumbi'''', contra a ditadura Uma das obras mais importantes da dramaturgia brasileira,Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, usa a história do líder do Quilombo dos Palmares para criticar o regime militar. As músicas são de Edu Lobo, com clássicos como Upa, Neguinho. No Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses, 2.090), às 20h30. R$ 15.