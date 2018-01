Argentinas são presas com cocaína no Aeroporto de Salvador

Agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Salvador (BA) prenderam, na noite de quinta-feira, 15, duas argentinas por tráfico internacional de drogas. Eduvigens Adaneli Frelone, de 60 anos, e Carolina Elizabete Toloza, de 34 anos, foram flagradas tentando embarcar com 5 quilos de cocaína para Madri, na Espanha. De acordo com a PF, os agentes desconfiaram da atitude das passageiras e descobriram a droga, que estava colada, com fita adesiva, em seus corpos, sob as roupas. As duas foram encaminhadas para a carceragem da PF na capital baiana.