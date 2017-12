Armas apreendidas são roubadas de fórum Oito caixas com pelo menos 200 armas apreendidas com criminosos foram roubadas do Fórum de Bragança Paulista, na madrugada de ontem. O prédio foi invadido por três encapuzados, que dominaram quatro funcionários e foram direito à sala onde o arsenal estava. Os assaltantes fugiram em um veículo do Poder Judiciário. Um suspeito foi preso, mas seu envolvimento não foi confirmado.