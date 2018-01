Armas de fogo despertam interesse especial Apesar das novidades, velhas conhecidas chamavam a atenção: as armas de fogo. No estande da Taurus, maior fabricante do País, as pessoas se acotovelavam para manusear as 15 armas expostas. Algumas aproveitavam para pegar duas pistolas, cruzá-las em frente ao peito e tirar fotos. Outras queriam testá-las. Caso de Gabriel, de 12 anos, que tentava apertar o gatilho de uma pistola automática. "É duro", dizia, acompanhado dos pais. "Ele tem de se familiarizar. A maioria dos acidentes domésticos com armas acontece porque os pais não as mostram ao filho", justifica o pai, o treinador de agentes de segurança José Cirino. Gabriel não tem dificuldade em escolher sua preferida: "Qualquer uma. Arma é arma."