Arquibancada vai junto com o samba do Camisa "Passei a eles toda a confiança que precisavam. Agora é só arrasar", resumiu a coreógrafa da comissão de frente do Camisa Verde e Branco, Iascara Manzini, escola que entrou no sambódromo quando o sábado começou a amanhecer. E não deu outra. Não só a comissão de frente foi um show à parte, mas a bateria, por exemplo, justificou o apelido de "os galácticos da furiosa". O samba do Camisa empolgou a arquibancada, que cantou junto com a escola. O Camisa completou com tranqüilidade seu tempo de desfile.