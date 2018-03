Arquidiocese de Aparecida lança folheto para as eleições Foi lançado no último fim de semana pela Arquidiocese de Aparecida, responsável pelos municípios do Vale do Paraíba, um folheto de orientação aos católicos sobre as eleições. O encarte "Rezando o terço com Nossa Senhora pelas eleições" foi elaborado pelo Centro Arquidiocesano de Pastoral com base no documento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre o processo eleitoral e será distribuído nas paróquias das 39 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O folheto sugere que as comunidades se reúnam para rezar pela escolha dos governantes e discuta a importância do voto, as campanhas, a atuação dos candidatos e dos partidos. De acordo com a arquidiocese, a Igreja não pretende indicar candidatos nem permitir campanhas durante as missas e encontros comunitários. "A igreja não vai indicar candidatos nem estar neste ou naquele partido. Porém os cristão são membros da sociedade e não deixam de fazer política, quer participando quer se abstendo", disse o secretário-geral da CNBB, dom Odílio Pedro Scherer. O encarte pretende também "resgatar a esperança no processo eleitoral e fortalecer a utopia", já que segundo o arcebispo dom Raymundo Damasceno Assis, a população brasileira está descrente, sem esperança, necessitando reagir e cobrar soluções para os problemas sociais do país. As paróquias devem receber os folhetos nesta semana para que o terço passe a ser rezado nos grupos de oração e nas missas até o início de outubro.