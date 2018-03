Arquiteta desaparecida havia 28 dias é achada morta em fossa de prédio

O porteiro Jadson José dos Santos, de 32 anos, não confessou o assassinato da arquiteta Jamile de Castro Nascimento, de 24 anos. Mas sugeriu à policia o local onde poderia estar o corpo dela. Durante seu segundo depoimento, ontem, Santos perguntou aos investigadores por que não vasculhavam a fossa do prédio onde ele trabalhava havia 40 dias. O porteiro estava certo. O corpo foi encontrado na caixa de inspeção de esgoto do Edifício Ilhas das Palmas, na Vila Mariana, zona sul. Jamile estava desaparecida desde 17 de julho. Ela era especialista em avaliação de imóveis e havia sido vista pela última vez justamente no prédio onde o porteiro trabalhava. No mesmo dia, a família da arquiteta identificou um saque de R$ 500 da conta dela. No dia seguinte ao desaparecimento, Santos foi preso com o carro de Jamile, um Palio, e com os cartões e os documentos dela. Pouco depois do desaparecimento da arquiteta, policiais da Divisão Anti-Seqüestro (DAS) fizeram buscas no prédio, mas não acharam nada. Ontem, voltaram ao edifício. O corpo foi encontrado às 16h30 no local indicado por Santos. Mas, quando foi indagado como havia matado a arquiteta, o porteiro desconversou. ''''Não sei. Alguém colocou o corpo aí para me incriminar'''', disse o acusado aos policiais da DAS. A caixa de inspeção da fossa fica na guarita do porteiro. Tem uma tampa de 2,5 metros quadrados e entre 3 e 4 metros de profundidade. Peritos do Instituto de Criminalística foram ao local examinar o corpo e colher provas. Até as 20 horas, a causa da morte não tinha sido identificada. Não se sabia sequer se a vítima tinha sido baleada, morta com algum outro tipo de arma ou se havia sofrido asfixia. ''''Prefiro aguardar o resultado dos exames'''', disse o delegado Eduardo de Camargo Lima, responsável pela investigação. Ele crê ser possível que a vítima tenha sido morta na guarita por uma só pessoa. O lugar tem quatro grandes vidros: um para a rua, outro para o prédio e dois nas laterais. Todos são levemente escurecidos, mas a porta é feita de vidro claro. A caixa de inspeção fica bem em frente a ela. Segundo delegado Wagner Giudice, titular da DAS, a polícia mudou ontem o método usado para interrogar o porteiro. Além de fazer uma acareação com sua mulher, Talita Resende, detida na sexta-feira, os investigadores chamaram um padre. ''''Antes, os interrogatórios eram feitos por vários policiais. Dessa vez, apenas um policial, experiente, conversou com Santos por um longo tempo, até ganhar a confiança do acusado. Foi nessa conversa que ele insinuou o local onde estaria o corpo.'''' Giudice afirmou não ter dúvida de que Santos é o assassino. ''''Ele é um psicopata.'''' Para ele, é provável que o porteiro não tenha sido ajudado no crime. ''''O acusado tem o perfil de criminosos que agem sozinhos.'''' Santos já foi reconhecido por duas vítimas de seqüestro. Nos dois casos, ele entrou no carro das jovens e obrigou-as a apanhar uma estrada. Dizia que ia levá-las para longe e insinuava interesse sexual. Em ambos os casos, as vítimas fugiram quando ele parou num posto para abastecer. Às 18h50, o porteiro foi levado pela DAS do prédio para a cadeia onde está preso. Em seguida, os bombeiros iniciaram a retirada do corpo. COLABORARAM MARCELO GODOY e RODRIGO PEREIRA